Lausitzer Seenland und Senftenberg

EILMELDUNG 13:38 Uhr

Verdächtiger nach Bluttat in Duisburger Fitnessstudio in Haft

Nach der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio ist der 26-jährige Tatverdächtige wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Das entschied ein Haftrichter am Montag, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.