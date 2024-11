Baunatal (dpa/lhe) - Mit etwa 20 Tonnen Mandeln an Bord ist ein Lastwagen auf der Autobahn 49 bei Baunatal (Landkreis Kassel) in der Nacht in Brand geraten. Die Strecke sei in Richtung Gießen weiter gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Mandeln haben sich über den Asphalt verteilt und sorgen nun für aufwendige Aufräumarbeiten.

Verantwortlich für den Brand ist laut Polizei mutmaßlich ein geplatzter Reifen während der Fahrt. Der Fahrer sei nicht verletzt worden: Er hatte die Flammen demnach rechtzeitig bemerkt und den brennenden Anhänger abgekoppelt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.