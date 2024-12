Hilders (dpa/lhe) - Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Fulda ist ein Autofahrer aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Der 68-Jährige war laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch auf einer Kreisstraße bei Hilders aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort sei sein Auto gegen einen Baum geprallt und anschließend in einen Graben geschleudert worden. Der Mann wurde dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn.

Anschließend wurde der Mann in eine Klinik gebracht, wo er später starb. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.