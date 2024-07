Kurzporträts Heiko Braun

Heiko Braun ist 41 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und vier Töchtern in Mauer. Der promovierte Physiker arbeitet als Produktmanager bei SAP. Braun ist in Mauer aufgewachsen und seit seiner Jugend in örtlichen Vereinen und Gruppen aktiv – etwa beim Schützenverein und der DLRG. Aktuell ist er etwa Co-Vorsitzender und Gemeinderat der örtlichen SPD, Vorstandsmitglied beim Kerweverein und aktiv bei der Feuerwehr. Privat ist Braun Imker und Hobbyastronom. Im ersten Wahlgang vor gut zwei Wochen bekam Braun die meisten Stimmen. Er holte 44,02 Prozent der gültigen Stimmen. lesa