Nußloch (dpa/lsw) - Die angebotene Spende einer wohlhabenden Frau hat den Gemeinderat in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) in ein Dilemma gestürzt: Die Dame wollte 400.000 Euro für das neue Angebot der Baumbestattung am Ort spenden und einen Baum für sich und ihren Mann reservieren. Baumgräber dürfen allerdings laut Friedhofsordnung nicht reserviert werden, wie eine Sprecherin der Stadt bestätigte.

Die rund 11.000-Einwohner-Gemeinde wollte aber nicht auf die großzügige Spende für den Friedhof verzichten, wie die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtete. Der Gemeinderat stimmte demnach nach einer längeren Debatte mit neun Stimmen dafür, sechs Stimmen dagegen und drei Enthaltungen. Die Sprecherin der Stadt bestätigte den Vorgang.