Kunst an der Küste

Infos:

Anreise: Mit dem Auto oder Zug nach Toulon in zehn Stunden. Verschiedene Airlines fliegen von Frankfurt aus Toulon/Hyères an.

Übernachten: Drei-Sterne-Hotel "Beau Rivage" am Strand von Le Lavandou (www.hotelbeau-rivage.fr/en/); Vier-Sterne-Camping "Les Jardins de la Pascalinette",La Londe-les-Maures (www. lapascalinette.com); Vier-Sterne-Camping "Tikayan-Les Palmiers" in Hyères (www. tikayan.com/en/les-palmiers- welcome)

Essen und Trinken: "Auberge provençale", Le Lavandou (www.lauberge-provencale.fr/); "Côté Plage" am Strand von La Londe-les-Maures (www.restaurant-cote-plage.fr/); "Le Bouchon captois" in Hyères (www.lebouchon-lacapte. com); "Café du Port" in Hyères.

Kultur: "Villa Carmignac" auf Porquerolles (www. fondationcarmignac.com/en/), es gibt regelmäßige Fährverbindungen von der Halbinsel Giens südlich von Hyères nach Porquerolles; "La Banque – Musée des cultures et du paysage" in Hyères (www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-culture-et-du-paysage/); "Villa Noailles" in Hyères (www.villa-noailles.com/). Das "Musée du Niel" auf der Halbinsel Giens eröffnet Anfang Juni; Schwerpunkt ist die abstrakte Kunst seit Mitte des 20. Jahrhunderts (www.museeduniel.com).

Weitere Aktivitäten: Stand-up-Paddeln am Plage de l’Anglade in Le Lavandou, Verleih im Strandlokal "Baya Beach".

Weitere Infos: www.visitvar.fr