Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer feierlichen Zeremonie wird am Donnerstag in Frankfurt Kulturgut an eine australische Gemeinschaft zurückgegeben. Mitglieder der Aborigines-Gemeinschaft Warlpiri reisen dazu an, wie die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mitteilte. Es geht um eine private Sammlung des Forschers Irenäus Eibl-Eibesfeldt, dessen Sohn nun die Übergabe vollziehen wird.

Übergeben werden sollen heilige Gegenstände zur ausschließlichen Verwendung durch Männer sowie Alltagsgegenstände wie Karli (Bumerangs), Wurlampi (Messer), Pikirri (Speerschleudern), Kurdiji (Schilde) und andere traditionelle Objekte, teilte die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit.

Die Veranstaltung findet im Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt statt und wird per Livestream übertragen, sodass sie auch aus Australien zu verfolgen ist.