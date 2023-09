Infos:

Anreise: Eurowings bietet von vielen deutschen Flughäfen ab 29,99 Euro Direktflüge nach Zagreb und Rijeka an; von Zürich ab 109,99 Euro. Austrian Airlines bietet Direktflüge nach Zagreb ab 99 Euro an.

Übernachten: Miramar, das Vier-Sterne-Superior-Hotel direkt an der Adria bietet Doppelzimmer ab 110 Euro pro Nacht an; www.hotel-miramar.info Hotel Kvarner Palace, die Hotel-Ikone mit dem Charme der k.u.k.-Monarchie bietet Doppelzimmer ab 95 Euro pro Nacht an; www.kvarnerpalace.info

Weitere Infos: www.kvarner.hr und www/vrbnik.hr/de