Mainz (dpa/lrs) - In Mainz hat ein noch unbekannter Mann ein Hotel überfallen. Dabei habe er einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag erbeutet, teilte die Polizei Mainz mit. Demnach habe der Mann die Lobby des Hotels in der Nähe des Hauptbahnhofs in der Nacht zum Sonntag maskiert betreten und den Empfangsmitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Nach dem Überfall sei der Unbekannte geflohen. Die

