Bad Hersfeld (dpa/lhe) - In Bad Hersfeld (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) hat ein Mann einen 30-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Dabei sei der Angegriffene im Gesicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Dem Angriff sei ein Streit vorausgegangen. Den Angaben nach kannten sich die beiden Männer. Eine Streife der Polizei habe die Männer in der Innenstadt angetroffen und den 26-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Auch er sei leicht verletzt worden. Eine Gefahr für Dritte habe es nicht gegeben, so die Polizei.

