Ravensburg/Wangen (dpa) - Nach dem Messerangriff auf eine Vierjährige in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu beginnt bald der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der heute 34-Jährige steht von Mittwoch an vor dem Landgericht Ravensburg, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Mann dauerhaft in eine Psychiatrie. Sie hatte einen Antrag auf ein

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote