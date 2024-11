Gründau-Lieblos (dpa) - Ein 19-Jähriger ist in einem Club in Gründau-Lieblos (Main-Kinzig-Kreis) angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zu Samstag offenbar mit einem Messer attackiert worden, teilte die Polizei mit. Er kam mit Schnitt- und Stichwunden am Oberkörper ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Zuvor soll es in der Disco zu einer Diskussion mit einem weiteren jungen Mann gekommen sein.

Polizisten suchten nach dem Tatverdächtigen und nahmen kurze Zeit später einen 18-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wird den Angaben nach wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei Gelnhausen sucht nach Zeugen, die in dem Club waren und Angaben zur Tat machen können.