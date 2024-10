München/Ravensburg (dpa) - "Das verrückte Labyrinth", "Scotland Yard" und "Lotti Karotti" sollen verfilmt werden. Constantin Film habe sich Verfilmungsrechte an den Spiele-Klassikern aus dem Ravensburger Verlag gesichert, wie Verlag und Filmfirma mitteilten: "Damit kommen drei der bekanntesten und beliebtesten Spielemarken mit dem blauen Dreieck auf die große Leinwand."

Der Vorstandsvorsitzende der Constantin Film, Oliver Berben, verspricht "spannende Geschichten" und sagt: "Bei Constantin Film setzen wir auf starke Marken - ob Künstler, Bestseller oder auch Videospiele. Die Partnerschaft mit Ravensburger eröffnet uns die Möglichkeit, nun auch beliebte Spiele in unser Medium zu übersetzen und ihnen eine neue erzählerische Dimension zu geben."

"Lotti Karotti" soll ein Animationsfilm werden

Aus "Lotti Karotti", einem beliebten Kinderspiel mit Hasen auf Karotten-Jagd, soll den Angaben zufolge ein Animationsfilm werden. Für "Das verrückte Labyrinth" arbeite man mit einer Produktionsfirma für Familienfilme zusammen.

Und für die Verfilmung von "Scotland Yard", die Suche nach "Mister X" in London, will Constantin mit der Produktionsfirma zusammenarbeiten, mit der auch schon "Wickie und die starken Männer", "Hui Buh- Das Schlossgespenst" und "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" realisiert wurden. "Die Projekte befinden sich aktuell noch in der Entwicklung", sagte eine Constantin-Sprecherin. Über Regie, Schauspieler und Budget könnten darum noch keine Angaben gemacht werden.

"Im Mittelpunkt der Verfilmungen stehen die Essenz der Spielemarken sowie die Charaktere und das Spielprinzip. Dabei bleibt der Fokus auf den familiären Werten erhalten", teilten Constantin und Ravensburger mit. "Beide Unternehmen sehen in der Zusammenarbeit eine ideale Möglichkeit, um die Fantasie und Spielfreude auf eine neue Ebene zu heben und unvergessliche, mitreißende Geschichten für die ganze Familie ins Kino zu tragen."