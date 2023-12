Reiseziel: Die Region Khao Lak liegt in Südthailand. Die Fahrt von Phuket, das durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist, dauert knapp 90 Minuten. Zum Nationalpark Khao Sok sind es weitere 90 Minuten Fahrt.

Anreise: Zahlreiche Airlines bieten Verbindungen von Deutschland nach Phuket an. Von Phuket am besten mit Taxi oder Privatwagen weiter nach Khao Lak. Viele Hotels bieten einen kostenlosen Transfer an.

Reisezeit: November bis April, dann ist in der Region Trockenzeit und es gibt nur wenige Niederschläge. Das Klima ist feucht und tropisch, die Tagestemperaturen liegen meist über 30 Grad.

Unterkünfte: Es gibt zahlreiche Hotels in verschiedenen Preisklassen an dem gesamten Küstenstreifen.

Währung: 100 Baht = 2,62 Euro (Stand Ende November 2023)

Weitere Informationen: www.tourismthailand.org