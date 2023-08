Info

Anreise: Kentucky verfügt über drei internationale Flughäfen: Louisville, Lexington und Cincinnati Northern Kentucky. Von Frankfurt aus geht es mit Lufthansa über einen Zwischenstopp in Chicago nach Louisville. Den mindestens zwölfstündigen Flug gibt es ab 369 Euro.

Übernachtung: Das "Covington Hotel" in der gleichnamigen Stadt am Ohio River bietet eine großzügige, lichtdurchflutete Eingangshalle mit Rezeption, Kaffeeshop und Restaurant. Nach Einbruch der Dunkelheit findet man in der dazugehörigen Bar eine große Auswahl an Cocktails, Champagner und Weinen. In Louisville ist das "21c" eine besonders angesagte Adresse, das gleichzeitig Hotel und Museum ist. Die Zimmer sind mit zeitgenössischer Kunst eingerichtet, in den unteren Etagen wandeln Besucher durch Flure mit Gemälden und Skulpturen.

Ausflugstipp: Auf dem Gelände der Destillerie Maker’s Mark in Loretto kann man bei der Entstehung des berühmten Kentucky Straight Bourbon zusehen – und sich die eigene Flasche mit rotem Wachs zum Abschluss selbst versiegeln.

Weitere Infos: www.visittheusa.de/state/kentucky, www.kentuckytourism.com