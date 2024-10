EILMELDUNG 11:54 Uhr

Wirtschaftsnobelpreis für in den USA forschende Ökonomen

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt.