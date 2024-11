> Cholesterin ist im Körper in Zellwänden enthalten, es sorgt für den Aufbau von Hormonen und die Bildung von Gallensäure. LDL-Cholesterin aber begünstigt Ablagerungen in den Gefäßen. "Je niedriger, desto besser", gab Frey hier als Motto aus. Aber was heißt das?

> Der Zielwert des LDL-Cholesterins variiert je nach Gesundheitszustand und Risikofaktoren. "Wir versuchen, hier individuelle Ziele festzulegen", sagte Frey. So kann der Zielwert für einen Menschen mit geringem Risiko bei unter 100 Milligramm pro Deziliter Blut liegen, nach mehreren Infarkten aber unterhalb von 40.