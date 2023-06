Telefonische Beratung oder Hilfe per Chat Opfertelefon Weisser Ring: 116006, kostenlos, Mo bis So von 7 bis 22 Uhr www.weisser-ring.de Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116016, kostenlos, Mo bis So, 24 Stunden www.hilfetelefon.de Hilfetelefon Gewalt an Männern: 0800 1239900, kostenlos, Mo-Do 8 bis 20 und Fr 8 bis 15 Uhr www.maennerhilfetelefon.de