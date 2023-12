In allen Religionen präsent

Infos:

Anfahrt: Leider befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Museum keine behindertengerechten Parkplätze. Diese finden sich auf dem Marktplatz sowie am Rathaus, vom Bahnhof Bretten sind es rund 700 Meter zu Fuß bis zum Museum. Die Anreise mit der Bahn ist von Heidelberg in rund einer Stunde und mit einem Umstieg in Bruchsal möglich. Für die Anreise mit dem Auto über die A 5 / B 35 sollte man rund 45 Minuten einkalkulieren.

Öffnungszeiten: Samstags, sonntags, feiertags 11 bis 17 Uhr, mittwochs 15 bis 19. Uhr. Der Eintritt ist frei, Sonderführungen für Gruppen ab zehn Personen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten jederzeit möglich, eine telefonische Anmeldung ist über die Stadtinformation Bretten (Tel.: 07252 / 583710) möglich.

Besondere Tipps: Schutzengelbasteln für Kinder (6-10 Jahre): 6. Dezember 2023, 17 bis 18 Uhr; bei diesem Workshop begibt man sich in die wundersame Welt der Schutzengel. An diesem Tag in der Vorweihnachtszeit bastelt man gemeinsam weihnachtliche Schutzengelfiguren aus buntem Vlies." (Dauer: ca. 60 Minuten.)

Taschenlampenführung für Kinder (6 bis 11 Jahre): Dienstag, 12. Dezember 2023, 17 bis 18 Uhr; glitzernde Bilder, bunte Engelsflügel und Masken indigener Kulturen führen in die internationale Welt der Schutzengel. Welche Kids sind mutig und erforschen das Schutzengelmuseum bei Dunkelheit mit Taschenlampen? (Dauer: ca. 45 Minuten.)

Die Teilnehmerzahl ist in beiden Fällen begrenzt, eine Voranmeldung bei der Tourist-Info (07252 / 583710, touristinfo@bretten.de) bis zum 29. November bzw. 6. Dezember 2023 ist notwendig, die Teilnahmegebühr von 4 Euro wird am Tag der Führung an der Museumskasse entrichtet.

Kontakt: Deutsches Schutzengel-Museum Bretten Telefon: 07252 / 972800; E-Mail: schweizerhof@bretten.de; www.erlebe-bretten.de