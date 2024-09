INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Flug ab Frankfurt mit Umsteigen in Oslo. Der Flughafen in Bodø liegt zwei Kilometer vom Zentrum entfernt.

Übernachten: Quality Hotel Ramsalt: Das relativ neue Vier-Sterne-Haus liegt an der Hafenpromenade (Sjøgata 37) im neuen Viertel Ramsalt. Zimmer und Restaurant mit Meerblick. DZ je nach Saison ab 110 Euro: www.strawberryhotels.com

Essen: Man hat die Qual der Wahl – entlang der Hafenpromenade liegen zahlreiche Restaurants mit Wasserblick und für alle Geschmäcker. Zu empfehlen ist auch die Brasserie X im Quality Hotel Ramsalt.

Ausflugstipp: Knapp drei Kilometer nördlich von Bodø liegt der 150 Meter hohe Aussichtsberg Rønvikfjell, der eine fantastische Aussicht über Bodø und bei klarem Wetter auf die 100 Kilometer entfernten Lofoten bietet. Ab dem Stadtzentrum ist man zu Fuß in 40 Minuten oben.

Weitere Infos: www.visitnorway.de und www.bodo2024.no