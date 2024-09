INFORMATIONEN

Infos:

Unterkunft: Fairhotel Hochfilzen ab 98 Euro pro Zimmer; Suiten mit Küchenzeile ab 120 Euro; inklusive Bio-Frühstück und Wellness; geschlafen wird auf unterschiedlichen Tempur-Matratzen - druckentlastendes Material zum Einsinken. www.fairhotel-hochfilzen.de

Anreise: Über die A6, A7 und A8 nach München, über die A8, A93 und A12 bis Kufstein-Süd. Weiter über B173, B178 und B164 nach Hochfilzen. Etwa 480 Kilometer.

Bahn: Am besten von Mannheim über München und Wörgl. Vom Bahnhof in Hochfilzen sind es nur sieben Minuten Fußweg (650 Meter) zum Hotel. Die Gästekarte gilt ab Wörgl als Fahrkarte. So kann man das ganze Pillerseetal gratis mit der OBB erkunden.

Essen & Trinken: Bergdorf Priesteregg in Leogang (einladendes Ambiente, super Essen; Steaks werden am Tisch auf einem "Hut" gebraten) www.priesteregg.at

Gießner Seealm, Leogang mit Ausblick auf das Grießner Hochmoor,

"Zur Glitzernden Lederhos’n"

Gut bürgerliche Küche - beim Fairhotel direkt gegenüber