INFORMATIONEN

Anreise: Von Heidelberg nach Berlin: per Zug ohne Umsteigen in knapp fünf Stunden; mit dem Auto über die A5 ca. 630 Kilometer.

Übernachten: Z.B. Garden Living: stilvolles Hotel und Apartmenthaus in liebevoll saniertem Altbau in Berlin-Mitte, ÖPNV vor der Tür, DZ ab 159 Euro, Frühstück 15 Euro/Person: www.gardenliving.de

Essen und Trinken: Die Gärten der Welt bieten neben italienischem Restaurant und chinesischem Teehaus diverse Möglichkeiten zur Verpflegung.

Gärten der Welt: Infos zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen, Anreise (Parken, ÖPNV), Seilbahn: www.gaertenderwelt.de

Seilbahn: Bei viel Wind wird der Betrieb eingestellt. Wer an der Station "Kienbergpark" geparkt und die Seilbahn in die Gärten genommen hat, kommt in einem solchen Fall zu Fuß (1,5 Kilometer) zurück zu seinem Auto (vom Süd-Eingang der Gärten auf dem Gottfried-Funeck-Weg am Fuß des Kienbergs geradeaus Richtung Seilbahnstation). Alternativ per ÖPNV, z.B. ab Blumberger Damm/Gärten der Welt mit dem Bus bis Elsterwerdaer Platz, weiter mit U5 bis Kienberg/Gärten der Welt.

Weitere Infos: www.visitberlin.de