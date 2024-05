INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Von Heidelberg nach Schönecken sind es mit dem Auto rund drei Stunden. Der Weg führt über die A6, A62, A1 und A60. Dann die Ausfahrt Waxweiler nehmen und an der Nims entlang bis Schönecken.

Angebote: Am 22. Juni findet ab 17 Uhr eine Mittsommerwanderung mit Lamas statt (59 Euro pro Person inkl. Grillbuffet). Die nächste Wanderung mit Gin-Tasting gibt es am 20. September um 18 Uhr. Gruppen ab acht Personen, die eine individuelle Lamawanderung buchen, können im Anschluss an einem Gin-Tasting bei Euelsberger teilnehmen. Der Paketpreis dafür liegt bei 200 Euro. Der Preis der Lamawanderung ist abhängig von der Dauer und Anzahl der Personen. Anmeldungen unter: www.eifelnomaden.de

Weitere Infos: www.eifel.info www.rlp-tourismus.de/eifel, www.eulsberger.com