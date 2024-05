INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Ideal ist der Besuch per Bahn, vom Bahnhof Eppingen sind es rund 900 Meter bis zur Mühle, oder per Rad, der Elsenztalweg von Eppingen in Richtung Rohrbach, Mühlbach und Sulzfeld führt direkt vorbei. Wer mit dem Auto anreist, sollte im nahen Gewerbegebiet entlang der Straße parken, an der Mühle selbst (Sulzfelder Weg 40, 75031 Eppingen) gibt es kaum Parkmöglichkeiten.

Raußmühle: Sie öffnet zum Deutschen Mühlentag 2024 ihre Pforte für Einzelbesucher. Am Pfingstmontag, 20. Mai, sind Gäste von 13 bis 18 Uhr willkommen, wie auch am Tag des offenen Denkmals am 8. September. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, festes Schuhwerk indes schon.

Weitere Infos: www.raussmuehle.de