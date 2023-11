Informationen:

Anreise: Flüge von Frankfurt nach Sri Lanka gehen meist über die Stadt Doha in Qatar.

Übernachtung: In der Cinnamon Lodge bei Habarana kostet ein DZ inklusive Frühstück ab 149 Euro pro Nacht. Von dort aus lassen sich gut Elefantensafaris starten; www.cinnamonhotels.com/cinnamonlodgehabarana

Ausflüge: Für Elefanten-Safaris gibt verschiedene Anbieter in Habarana. "Nature Trails" etwa bietet Touren in die nahe gelegenen Nationalparks. Für Angebote einen E-Mail an: info@cinnamonhotels.com

Währung: Am Flughafen und in größeren Städten kann man problemlos Euro in zu Sri-Lanka-Rupie umtauschen. Für einen Euro erhält man 346 Rupien. (Stand Oktober)

Essen &Trinken: In Sri Lanka isst man überwiegend verschiedene Currys. Doch Vorsicht: Manche sind sehr scharf. Auch wenn es heißt "a little spicy" dann ist das schon oft mehr als einem lieb ist. Da das Wasser verunreinigt sein kann, lieber auf Salate verzichten. Wer Fleisch ist sollte darauf achten, dass dieses gut erhitzt wurde. Denn häufig haben die Tiere Bandwürmer.