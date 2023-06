INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Zug nach Mittenwald oder Scharnitz, dort befinden sich auch Parkplätze; Zuganbindung in Stans und Pertisau/Maurach am Achensee

Startpunkt: Mittenwald oder Scharnitz, jeweils am Bahnhof

Endpunkt: Stans am Inn oder Pertisau am Achensee

Dauer: Vier Tage, schnelle Wanderer schaffen die Durchquerung auch in drei Tagen

Für wen geeignet: Für alle, die gern Spaß am mehrtägigen Wandern haben und über eine gewisse Grundkondition verfügen. Die täglichen Wanderzeiten betragen 3,5 bis sechs Stunden. Insgesamt werden 51 Kilometer zurückgelegt.

Übernachtungen: Im Karwendelhaus zahlen Nichtmitglieder des Alpenvereins 42 Euro pro Nacht.

www.karwendelhaus.com, Buchungsanfragen für die Binsalm gibt es unter: www.binsalm.at Ein DZ auf der Lamsenjochhütte kostet 60 Euro pro Nacht. Vor Ort ist keine Kartenzahlung möglich. Mehr Infos unter: www.lamsenjochhuette.at



Varianten: Das zwischen dem Mittenwald, Innsbruck und dem Achensee gelegene Gebirge bietet jede Menge Wandervarianten. Beliebt etwa ist der Schwenk von der Lamsenjochhütte nach Pertisau am Achensee. Oder vom Ahornboden über die Tölzer Hütte am Schafreuter weiter nach Fall am bayerischen Sylvensteinspeicher. Wer es noch länger und sportlicher will, nimmt sich den 2018 eröffneten "Karwendel-Höhenweg" vor. Der Fernwanderweg führt in sechs Tagesetappen über 70 Kilometer und 9000 Höhenmeter: www.karwendel-hoehenweg.at