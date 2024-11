Asperg (dpa/lsw) - Seit neun Jahren verwandelt Oswin Nitschke sein Grundstück in Asperg (Kreis Ludwigsburg) jeden Winter in ein leuchtendes und blinkendes Weihnachtswunderland. Rund 100.000 LED-Lichter hat der 35-Jährige in den vergangenen Wochen an seinem Heim installiert. "Tag und Nacht, bei Wind und Wetter", sagte Nitschke. "Aber die strahlenden Kinderaugen sind es wert."

In diesem Jahr sollen die jungen Besucher in der Asperger Winterwelt Anna und Elsa aus Disneys "Eiskönigin", Donald Duck und Daisy Duck, aber auch Clownfisch Nemo bestaunen können. Hunderte Figuren sind in Nitschkes Garten eingezogen. Ab dem ersten Adventssonntag erstrahlt das Grundstück täglich ab Einbruch der Dunkelheit.

Das Weihnachtshaus in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) ist bereits seit Ende November für Besucher geöffnet. In Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) und in Karlsruhe-Neureut gibt es in diesem Winter ausnahmsweise keine Weihnachtswelten – wegen Umzugs und Reparaturarbeiten setzen die Besitzer für ein Jahr aus.