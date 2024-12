Schluchsee (dpa/lsw) - Eine Kapelle in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist vollständig ausgebrannt. Der Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 200.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher. Eine Frau hatte in der Kapelle am Dienstag Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Noch währenddessen sei das Feuer ausgebrochen. Die Frau konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zur genauen Brandursache werde noch ermittelt. Aktuell gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus.

