Hoffenheim vor dem Spiel

Etwas mehr Fans: Beim letzten Heimspiel der TSG gegen den 1. FC Heidenheim leuchte die Zuschauerzahl von 20.120 auf der Anzeigetafel in der Sinsheimer Arena auf. Diesmal werden etwa 3000 Anhänger mehr mit dabei sein. "Wir erwarten 23.000 Zuschauer", klärte Pressesprecher Jörg Bock zu Beginn der Pressekonferenz am Freitagmorgen auf.

Ein Lieblingsgegner: Gegen die Kölner spielt "Hoffe" am liebsten. Insgesamt 25 Vergleiche gab es bisher in der Bundesliga, davon gewannen die Kraichgauer 13. Nur fünf Spiele entschied der dreimalige Deutsche Meister für sich. In den vergangenen 15 Partien verlor die TSG nur ein einziges Mal.

So wollen sie beginnen:

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Kabak, Akpoguma, Nsoki - Grillitsch - Stach, Prömel - Kramaric - Weghorst, Beier.

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Finkgräfe - Huseinbasic, Martel - Alidou, Kainz, Ljubicic - Thielmann. (awi)