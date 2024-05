Hintergrund zu Auswanderer Ziegelhausen

Elf Jahre alt war die Ziegelhäuserin, als die Amerikaner 1945 in Heidelberg einrückten. Sie erinnert sich: "Nach dem Krieg war den Amerikanern Kontakt mit den Deutschen verboten, ,No Fraternisation!’ hieß das. Die Amerikaner haben ja furchtbar Angst gehabt vor den Werwölfen und haben immer Razzia gemacht. Hat es geheißen ,Jetzt ist Razzia’, dann kamen zwei oder drei amerikanische Soldaten, die haben in den Wohnungen geguckt, ob da alles in Ordnung ist. Ob da ein Soldat oder jemand versteckt ist. Dann sind sie fort und haben an die Türpfosten ,O.k.’ hingeschrieben. Das war gleich nach dem Krieg. Wir durften auch – ich weiß nicht, wie lange – keinen Kontakt mit den amerikanischen Verwandten haben. bec