Hintergrund auf dem Neckar

> Auf dem Neckar gelten klare Regeln. Diese gibt die Binnenschifffahrtsordnung vor.

> Baden an Brücken und Wehren nicht erlaubt! Zu diesen Bauwerken müssen 100 Meter Abstand gehalten werden. Denn sie sind Sichthindernisse. Dort Schwimmende könnten von Schiffsführern leicht übersehen werden.

> Leicht zu manövrierende Fahrzeuge müssen ausweichen! Konkret heißt das, dass Frachtschiffe und Schiffe über 20 Meter Länge immer Vorfahrt haben. Sie sind am schwersten zu manövrieren und abzubremsen. Kleine Motor- oder Elektroboote sind am wendigsten und müssen allen anderen ausweichen. Ruderer, Kanuten und Stand-up-Paddler müssen aber Segelbooten Vorfahrt gewähren, die vom Wind abhängig sind.

> Kreuzen sich zwei Motorboote, hat das Fahrzeug an der Steuerbordseite Vorrang. Auch hier gilt also Rechts vor Links. Im Begegnungsverkehr gilt Rechtsverkehr – sodass das entgegenkommende Fahrzeug an der Backbordseite vorbeifährt. hob