Hintergrund

Der Präventionspreis wird vom Verein Sicheres Heidelberg vergeben, das nächste Mal wieder 2026. Mit der Auszeichnung sollen Menschen geehrt werden, die sich tagtäglich und meist im Verborgenen darum bemühen, dass Leben und Arbeiten in Heidelberg sicher sind, kurzum, dass die Stadt attraktiv und lebenswert bleibt.

Der Verein Sicheres Heidelberg wurde 1999 als "Verein zur Förderung der Kriminalitätsverhütung" gegründet. Zu seinen Förderprojekten gehören etwa das Zivilcourage-Projekt "Beistehen statt Rumstehen", ein Selbstbehauptungstraining und der Heidelberger Opferfonds. Ziel des Vereins ist es, Kriminalität vorzubeugen. "Nur so kann auf Dauer der Rechtsfrieden in unserer Gesellschaft erhalten werden", heißt es in der Präambel.

Dem Vorstand gehören Oberbürgermeister Eckart Würzner, Manfred Lautenschläger und Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer an. Geschäftsführer ist Knut Krakow. Die Geschäftsstelle ist in der Römerstraße 168. Kontakt: info@sicherheid.de oder 01727/618161