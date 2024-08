Hintergrund

> Queer umfasst als Sammelbegriff viele Arten von Geschlecht, Sexualität und/oder Identität. Das englische Wort für "eigenartig, merkwürdig, seltsam", das ursprünglich oft im negativen Sinn verwendet wurde, hat sich zu einer positiven Selbstbezeichnung entwickelt. Queer kann demnach alles beschreiben, was nicht der allgemeinen Norm entspricht – in unserer Gesellschaft also der Zweigeschlechtlichkeit und der "traditionellen" heteronormativen Beziehungsform zwischen Mann und Frau.

> Der Verein "Queer Space" ist aus dem Queeren Netzwerk entstanden, eigens für dieses Projekt. An den regelmäßigen Treffen nehmen je rund 15 Menschen teil. Mehr zum Verein online unter www.hd-queer.space.