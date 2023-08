> Die nächsten Termine rund um den Bürgerentscheid: Die Wahlbenachrichtigungen sollen bis spätestens 17. September zugestellt werden. Briefwahl kann man voraussichtlich frühestens ab 15. September beantragen. Am 21. September findet um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid in der Sachsenhalle statt. Der Entscheid an sich ist dann am 8. Oktober. Und der Gemeindewahlausschuss stellt am 9. Oktober um 18 Uhr das Ergebnis fest. ans