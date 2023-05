Hintergrund

Zahlen: Die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) wurde am 8. September 2010 gegründet und hatte Stand 31. März 2023.1261 Mitglieder. Mehr als 6,7 Millionen Euro an Mitgliederkapital hat die HEG bereits in die Energiewende investiert. Sie betreibt 39 Solaranlagen.

Die Idee: Die HEG versteht sich als Plattform, die vor Ort und in Bürgerhand die Energiewende vorantreibt. Ab 100 Euro können sich Interessierte Anteile kaufen. Das investierte Geld fließt zu 100 Prozent in Ökostrom und den Ausbau erneuerbarer Energien. Auch Menschen ohne eigenes Dach können sich beteiligen.

Gewinne: Über die Verwendung des Jahresergebnisses entscheiden die Mitglieder jährlich in der Generalversammlung. In den letzten Jahren haben sie sich dafür ausgesprochen, dass Gewinne in das weitere Wachstum der HEG investiert werden und keine Dividende ausgeschüttet wird – obwohl Vorstand und Aufsichtsrat eine Ausschüttung von 2,5 Prozent vorgeschlagen hatten.

Auszeichnung: Für ihr Mieterstromprojekt erhielt die HEG 2014 den Deutschen Solarpreis. Bei Mieterstrom handelt es sich um lokal produzierten Strom, den Mietparteien und Wohnungseigentümer-Gemeinschaften von der Anlage vor Ort geliefert wird. Weil der Strom nicht über das öffentliche Netz fließt, entfallen Netznutzungsentgelte und Konzessionsabgaben.

