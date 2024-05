Hintergrund Zwischennutzung

> Zwischennutzungen sind zeitlich befristete Nutzungen von Flächen, die in der Regel mit einfachen Mitteln und geringem Investitionsaufwand umgesetzt werden. Kreativunternehmen und künstlerischen Projekten bietet sich damit ein günstiges und geeignetes Raumangebot. Zugleich dienen Zwischennutzungen der Aktivierung von brachliegenden Flächen und der Entwicklung von urbanen Quartieren. So kann die Stadt Leerstand vermeiden und Abwanderungstendenzen entgegenwirken.

> Das "Team Z" vermittelte zwischen Immobilieneigentümern und Akteuren aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und half bei der temporären Umwidmung von Leerstand in Ausstellungsflächen, Büros und Ateliers. So bespielten Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft etwa die ehemalige Kantine von Heideldruck oder am ehemaligen Bauhaus (beide Kurfürsten-Anlage).

> Eine neue Zwischennutzung startet in diesen Tagen in der Poststraße 36. Interessierte können ihre Idee dafür unter Angabe der benötigten Fläche und der gewünschten Laufzeit per E-Mail an info@formad.de einreichen. Am Samstag, 4. Mai, findet von 15 bis 18 Uhr ein Kick-off statt. Der Eintritt ist frei. pne