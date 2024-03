Hintergrund – Zur Person

> Claudia Felden wurde am 21. Dezember 1960 in Mannheim geboren, wo sie auch ihre Schulzeit verbrachte. Im Anschluss absolvierte sie ein Studium in Ulm, das sie 1987 als Diplom-Wirtschaftsmathematikerin abschloss. Schon 1986 zog sie mit ihrem Ehemann nach Leimen und bekam drei Kinder. 1999 zog Felden in den Gemeinderat ein. Das Mandat hatte sie bis 2012 inne, war zudem Bürgermeisterstellvertreterin. Seit 2009 sitzt Felden für die FDP im Kreistag. Seit 2010 hat sie dort den Fraktionsvorsitz inne. Im Jahr 2012 wurde Felden zur Bürgermeisterin in Leimen gewählt. Dort ist sie zuständig für die Stadtwerke sowie das Finanzdezernat und verantwortet den städtischen Haushalt. Anfangs leitete sie das Bauamt, seit 2018 das Ordnungsamt. Für ihr kommunalpolitisches Engagement erhielt Claudia Felden 2009 den Helene-Weber-Preis, mit dem das Bundesministerium für Familie Frauen in der Kommunalpolitik auszeichnet. Felden ist Großmutter von vier Enkelkindern. lesa