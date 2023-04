Hintergrund Zuckerrüben Funfacts

> Bis zu vier Meter tief in der Erde wurzelt die Zuckerrübe. Damit kann sie eigentlich Trockenperioden gut überstehen.

> Ein Kilo Zucker pro Quadratmeter: Das ist die Faustregel, wenn man festlegen will, wieviel des Endprodukts letztlich auf den Feldern wächst.

> Auf 16.000 Hektar im Land wachsen Zuckerrüben. Allerdings geht diese Fläche schon seit Jahren zurück. Denn war der Zuckerrübenanbau über Jahrzehnte eine sichere Bank für die Bauern, machen ihnen seit Jahren nicht nur die zunehmende Dürre zu schaffen. Auch die Rübenkrankheit SBR ist schuld am Rückzug der Rübe: Das ist die Abkürzung für das französische "syndrom basses richesses", und heißt übersetzt so viel wie "Syndrom niedrigen Zuckergehaltes".

> 15 Prozent des von Südzucker vertriebenen Zuckers wird als Haushaltszucker verkauft. Mehr als 80 Prozent kommt direkt in die Weiterverarbeitung, beispielsweise in die im Schwäbischen produzierte Schokolade von Ritter Sport oder in die Getränke des Mannheimer Coca-Cola-Werks. aham