Hintergrund Weinheim Auszubildende

"In den vergangenen Jahrzehnten hieß es: Keiner darf verloren gehen! Heute müssen wir klarmachen: Jeder wird gebraucht": Mit diesem Bonmot des damaligen OBs Heiner Bernhard wurde 2014 die Initiative "Zweiburgen Talente – Weinheimer Bündnis Ausbildung" aus der Taufe gehoben. 2016 wurde daraus ein gemeinnütziger Verein.

Auf drei Ziele hatten sich die teilnehmenden Behörden und Firmen verständigt: Junge Menschen in der Region halten, den Ausbildungsstandort Weinheim stärken und den Bedarf an Fachkräften decken. Konkret begann alles mit einem gemeinsamen Auftritt bei der Messe "Jobs for Future" in Mannheim.

Inzwischen ist das branchenübergreifende Bündnis, das sich als Teil der "Bildungsregion Weinheim" begreift, jedoch nicht zuletzt für die eigene Ausbildungs- und Studienmesse WHAT bekannt: den "Weinheimer Ausbildungstag" im Frühsommer. Dieses Jahr kamen über 1000 junge Menschen aus der Region in die Weinheimer Stadthalle.