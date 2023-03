Hintergrund Walldürn

> Querungshilfe entfällt: Für Lastwagen ist es nicht einfach, von der einmündenden Buchener Straße in die Waldstraße abzubiegen: Die Kurve direkt vor dem Bahnübergang ist sehr spitz, noch dazu müssen die Fahrzeuge eine Verkehrsinsel umfahren. Die Westfrankenbahn fürchtet nun, dass rangierende Lastwagen dort den Bahnübergang blockieren könnten. Damit große Verkehrsteilnehmer künftig einfacher die spitze Kurve nehmen können, soll der innenliegende Fahrbahnrand zurückgebaut und abgesenkt werden. Die an dieser Stelle querenden Fußgänger würden damit direkt in den Einmündungsbereich der Straße laufen. Damit ist die Sicherheit der Fußgängerquerung nicht mehr gegeben. Deshalb soll die Querungshilfe nun ganz wegfallen.

> Private Bauvorhaben: Grünes Licht gab es außerdem für insgesamt vier private Bauanträge in der Schmalgasse, Gregor-Mendel-Straße, Auerbergweg und in der Würzburger Straße. Ebenso wurden zwei Bauvoranfragen im Ortsteil Altheim positiv beschieden. Einem Befreiungsantrag in Walldürn stimmte das Gremium ebenso zu.