Hintergrund Walldorf VRN Nextbike

> Die Leihfahrrad-Kooperation "VRN-Nextbike" zwischen dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem Anbieter "Nextbike" aus Leipzig gibt es seit Ende März 2015 im Verbundgebiet. Derzeit ist es in Heidelberg, Mannheim, Bensheim, Kaiserslautern oder einer der weiteren 21 Kommunen, in denen insgesamt 2200 Mieträder an 350 Stationen stehen, verfügbar. Schon 2016 hatte die Fraktion der Grünen beantragt, das Mietsystem auch in Walldorf einzuführen. Damals war der Antrag im Gemeinderat abgelehnt worden. Nachdem die Dreijahresfrist verstrichen war, wurde er 2019 erneut gestellt und deutlich positiver aufgefasst. Einstimmig befürwortete das Gremium, sich erneut mit dem Thema zu beschäftigen, sobald ein neues Angebot vom VRN vorgelegt werde. Allerdings wurde für den Wettbewerb "Regio-Win 2030", bei dem es um vernetzte, nachhaltige Pendlermobilität geht, die Einführung in Walldorf zurückgestellt. Die Mieträder sind ein Teil des Projekts, das im April 2021 den Zuschlag vom Wirtschaftsministerium erhielt. Ungeachtet dessen hatte die SAP im Sommer 2019 einen Test mit den Leihfahrrädern gestartet. Mittlerweile ist das Angebot etabliert. 2021 wurde die Firma "Nextbike" vom E-Tretroller-Anbieter "Tier" übernommen. (tt)