Nach RNZ-Infos finden aktuell auch Gespräche mit der Vermarkteragentur "all about sports" statt. Der SV Waldhof soll sich mehr von der Sponsoren-Akquise des Partners versprochen haben. Nach wie vor läuft man beispielsweise ohne Ärmel- und Rückensponsor auf. Am Donnerstag sollen weitere Gespräche anstehen.