Hintergrund Vor dem Spiel

Vorteil "Hoffe"?: Die TSG blieb in den letzten vier Liga-Duellen gegen Stuttgart ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis). In der heimischen PreZero Arena hat Hoffenheim gegen den VfB bereits seit acht Bundesliga-Partien nicht mehr verloren (fünf Siege, drei Remis). Der letzte Auswärtssieg der Schwaben datiert vom 17. Februar 2013 (1:0).

Vorteil Stuttgart?: Der VfB hat seine drei bisherigen "Top-Spiele" in dieser Saison alle gewonnen. (2:1 in Frankfurt, 2:0 gegen Bremen und 3:2 in Wolfsburg). Die TSG kommt 2023/24 in den Partien am Samstagabend auf einen Sieg (3:2 in Bremen) und eine Niederlage (1:3 in Leipzig).

Historisch starker VfB: Mit 17 Siegen und 53 Punkten sind die Stuttgarter nach 25 Spieltagen der beste Tabellendritte der Liga-Geschichte.

Es sagte: "Ich bin in Sinsheim bisher noch nicht mit dem VfB angetreten. Es ist ein besonderes Spiel für mich - auch, weil man viele Menschen trifft, die man lange nicht gesehen hat." – VfB-Coach Sebastian Hoeneß über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. nb

So könnten sie beginnen:

TSG: Baumann - Akpoguma, Grillitsch, Nsoki - Kaderabek, Stach, Tohumcu, Jurasek - Kramaric - Bebou, Beier

VfB: Nübel - Vagnoman, Anton, Ito, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Silas, Undav, Führich - Guirassy

Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel)