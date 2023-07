Hintergrund Volker von Offenberg

> Volker von Offenberg wurde 1951 in Heidelberg geboren. 19 Jahre später machte er sein Abitur am örtlichen Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (KFG). Er studierte anschließend Germanistik und Geschichte und arbeitete zuletzt bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2014 als Gymnasiallehrer am KFG in Mannheim. Volker von Offenberg hat schon mehrere publizistische Arbeiten zur Regionalgeschichte veröffentlicht. Sein Buch "Revolution am KFG? Die Schülerrevolte 1968 am Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim" ist beim Verlag Regionalkultur unter der ISBN 978-3-95505-360-4 erschienen. jami