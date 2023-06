Hintergrund Vielhauer

> Walter Vielhauer, in Reutlingen geboren, war Kommunist und Gewerkschafter der ersten Stunde und gelernter Silberschmied bei der Silberwarenfabrik Bruckmann.

> Dort begann 1930 sein gewerkschaftliches Engagement. Er trat der KPD bei.

> In der Zeit der Nazi-Diktatur war er unter den ersten Verhafteten. Im KZ Buchenwald gehörte er als Häftling Nr. 39282, mit französischem Pseudonym, zum illegalen internationalen Komitee der Häftlingsgruppen, das die Vorbereitungen für die Befreiung durch die heranrückende US Army traf und das 1945, am 19. April – dem späteren Todestag von Walter Vielhauer –, den berühmten "Schwur von Buchenwald" formulierte: "Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden und ihren Angehörigen schuldig." Und: "Wir Buchenwalder, Russen, Franzosen, Polen, Tschechen, Slowaken und Deutsche, Spanier, Italiener und Österreicher, Belgier und Holländer, Engländer, Luxemburger, Rumänen, Jugoslawen und Ungarn, kämpften gemeinsam gegen die SS, gegen die nazistischen Verbrecher, für unsere eigene Befreiung. Uns beseelte eine Idee: Unsere Sache ist gerecht – Der Sieg muß unser sein!" (bfk)