Hintergrund Verkehr Leimen

Leimen. (lesa) Die Ampel an der Rohrbacher Straße sorgt für noch mehr Ärger in Leimen. Sie, so sagen viele Leimener, ist der Grund, warum zu den Hauptverkehrszeiten der Verkehr in der Ortsdurchfahrt vor allem viel steht. Es herrscht Stau. Und Ärger, weil Autofahrer Lesern zufolge den Schleichweg durchs Wohngebiet nehmen. Das Problem ist verortet: die Kreuzung von Rohrbacher Straße mit Bürgermeister-Lingg- und Schwetzinger Straße. Die Ursache auch: die neue Ampelschaltung, die seit August aus Richtung Heidelberg kommend das Linksabbiegen in die Lingg-Straße ermöglicht. Vorteil für wenige, Ärger für viele?

Das unterschreibt Kreissprecherin Silke Hartmann nicht. "In den Hauptverkehrszeiten hat es auch vor Einrichtung des Linksabbiegers bereits Rückstau gegeben." Der Rückstau könnte ihr zufolge auch auf die Vollsperrung der Landesstraße 594a an der Abfahrtsrampe der Bundesstraße 3 (B 3) nach Wiesloch-Zentrum zusammenhängen. "Anstelle der B 3 nehmen die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Heidelberg lieber die L 594 durch Leimen und Nußloch, um nach Wiesloch zu gelangen."

Das Linksabbiegen von der Rohrbacher in die Lingg-Straße jedenfalls ist noch in der Testphase. Auf die Frage, wann diese endet und wie in Sachen Stau Abhilfe geschaffen wird, verwies der Kreis an die Stadt. Deren Rückmeldung steht aus.