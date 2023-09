Hintergrund Theo Härter

Theo Härter wurde 1962 in Sinsheim geboren und wohnt heute noch dort. Nach der Mittleren Reife begann er 1980 die Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal, 1984 wechselte er zum Revier Mitte in Heidelberg. Mit einem Studium an der Polizeihochschule qualifizierte er sich für den gehobenen Dienst, es folgten Stationen in Sinsheim, der Polizeidirektion Heidelberg und Leimen. 2002 wurde Härter stellvertretender Leiter des Reviers Süd in Heidelberg, 2007 wechselte er auf die gleiche Position zum Polizeirevier Sinsheim. 2020 übernahm er die Leitung des Reviers Nord in Heidelberg. Seit dem 1. September 2023 ist er im Ruhestand.