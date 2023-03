Hintergrund Süddeutsche Erdgasleitung

> Die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) soll rund 250 Kilometer lang sein – und auch durch Heidelberg führen: von Rohrbach aus weiter an der B 535 und durch die Felder zwischen Kirchheim und Patrick-Henry-Village nach Eppelheim, am Wieblinger Grenzhof vorbei in Richtung Edingen-Neckarhausen. Der Bau der Leitung war bereits ab 2001 geplant, 2006 wurde dann ein genauer Trassenverlauf festgelegt. Nachdem sich in den betroffenen Gemeinden breiter Widerstand formiert hatte, wurde der Bau der Leitung aber erst einmal nicht umgesetzt. Nun soll die SEL doch noch kommen – auf einer Trasse, die die Kulturlandschaft zwischen Leimen, Emmertsgrund und Rohrbach weniger stark beeinträchtigt. Dafür hat Terranets drei verschiedene Varianten umweltfachlich und technisch geprüft. Die jetzt beschlossene Variante geht nun erneut in ein Planfeststellungsverfahren ein. Bis 2026/2027 soll der Abschnitt Mannheim-Hüffenhardt fertig sein. Ab 2030 soll die SEL auf Wasserstoff-Transport umgestellt werden. pne