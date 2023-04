Hintergrund Studium Generale

Studium Generale: Fachübergreifendes, problemlösendes Denken und Handeln will man an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach fördern, indem man die Grenzen zwischen den einzelnen Fachdisziplinen auflöst. In diesem Kontext ist das Studium Generale der DHBW zu sehen. In lockerer Folge sollen dabei ausgewählte Vorträge zu unterschiedlichen Themen von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen präsentiert werden. Die Veranstaltungen im Rahmen des Studium Generale sind kostenlos und offen für alle Interessierten.