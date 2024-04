Hintergrund Stimmen Waldhof Unterhaching

> Marco Antwerpen, Waldhof-Trainer: "Wenn du so kurz vor der Pause das 0:1 bekommst, musst du dich erstmal schütteln. Aber es ist dann nicht immer ein Draufhauen als Trainer. Man sagt der Mannschaft, dass sie eine andere Körpersprache und Mentalität braucht. Das setzen die Jungs dann auch eindrucksvoll um. Es macht einfach Spaß hier zu spielen, wenn das Stadion so voll ist."

> Bernd Beetz, Waldhof-Präsident: "Die erste Halbzeit lief nicht so, wie wir das wollten. Aber wir haben uns nicht beirren lassen, das ist es auch, was uns momentan auszeichnet. Das macht Mut, wir sind wieder da. Den Glauben an den Klassenerhalt hatte ich nie verloren."

> Marcel Seegert, Waldhof-Kapitän: "In der Pause haben wir uns einfach gesagt, dass wir schon mehrfach Spiele gedreht haben. Und dann haben wir da eben auch einen Trainer, der uns mal in den Arsch tritt. Das ist auch absolut richtig und wichtig. Das macht er überragend. Er hat ein feines Gespür dafür, wie und wann er uns packen muss."

> Kelvin Arase, Waldhof-Außenstürmer: "Wir wollten unbedingt gewinnen, in der Höhe ist es natürlich noch geiler. Am Ende zählen die drei Punkte. Wir wollen jetzt noch so viele Punkte holen wie möglich sammeln, um am Ende die Liga zu halten. Wir wissen, dass die Hinrunde schlecht war, aber das zählt jetzt nicht mehr." rodi